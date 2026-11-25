Sartorius vz. Aktie
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Marktkap. 17,84 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 258 auf 285 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für den Laborkonzern am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
285,60 €
|Abst. Kursziel*:
-0,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
286,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,49%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
313,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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