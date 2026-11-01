Valeo SA Aktie
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Marktkap. 2,67 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Valeo lobten die Experten für ihre Präsenz in den am schnellsten wachsenden Bereichen der Branche./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,89 €
|Abst. Kursziel*:
102,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
102,39%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|10:21
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|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|19.11.26
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|UBS AG
|27.10.26
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
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|Valeo SA Market-Perform
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|23.07.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.