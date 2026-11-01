Walmart Aktie
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Marktkap. 919,5 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 132 auf 134 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einzelhandelsriese grabe der Konkurrenz weiter in allen Kategorien Marktanteile ab, schrieb Kate McShane in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht, der einher ging mit weiter erhöhten Geschäftsjahreszielen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Buy
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 134,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 126,04
|Abst. Kursziel*:
6,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 127,86
|Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
|
Analyst Name:
Kate McShane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 140,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|13:56
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.