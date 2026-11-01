JP Morgan Chase & Co.

Walmart Overweight

15:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel Walmart 113,74 EUR -2,18 EUR -1,88% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die Aktie steht außerdem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Christopher Horvers sprach in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und lobte vor allem die Bruttomarge des US-Geschäfts. Diese sowie das Ergebnis je Aktie stütze die Investment-Story. Möglicherweise könnten die Marktschätzungen steigen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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