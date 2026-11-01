Walmart Aktie
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Marktkap. 921,92 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die Aktie steht außerdem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Christopher Horvers sprach in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und lobte vor allem die Bruttomarge des US-Geschäfts. Diese sowie das Ergebnis je Aktie stütze die Investment-Story. Möglicherweise könnten die Marktschätzungen steigen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 145,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 127,36
|Abst. Kursziel*:
13,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 125,69
|Abst. Kursziel aktuell:
15,36%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 143,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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