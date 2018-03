Nachhaltig

Geld anlegen

VisualVest ist der einzige Robo Advisor, der Portfolios aus nachhaltigen Investmentfonds anbietet. Anleger investieren so ausschließlich in Länder und Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Bei der Auswahl der Fonds orientieren sich die Experten von VisualVest am unabhängigen Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen.