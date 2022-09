Aktien Schweiz mit leichtem Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem schwachen Start in die Woche hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag mit einem leichten Plus beendet. Höhere Aufschläge konnten im Verlauf nicht behauptet werden. Gute US-Konjunkturdaten hatten für Zinssorgen bei den Anlegern gesorgt. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im August war besser als von Ökonomen erwartet ausgefallen.

Für Erleichterung sorgte ein wieder etwas nachgebender Gaspreis. Zu Wochenbeginn hatte die Ankündigung von Gazprom vom Freitagabend, bis auf Weiteres kein Gas mehr durch Nord Stream 1 zu liefern, für einen kräftigen Anstieg bei den Gaspreisen gesorgt und die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.834 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,91 (zuvor: 23,51) Millionen Aktien.

Eine einheitliche Tendenz ließ sich bei den Anlegern nicht ausmachen. An der Spitze des SMI standen Holcim mit Aufschlägen von 1,9 Prozent. Die Aktien des Pharmariesen Roche legten um 1,4 Prozent zu. Novartis gaben indessen deutlich um 0,8 Prozent nach.

Credit Suisse schlossen nahezu unverändert. Die Bank verkauft ihr Dienstleistungsgeschäft für Treuhandkunden. In einer Mitteilung hieß es, dazu seien zwei Verträge abgeschlossen worden. Die auf den Bermuda-Inseln ansässige Butterfield Group wird danach das Geschäft von Credit Suisse Trust in Guernsey, Singapur und auf den Bahamas übernehmen, während das Liechtensteiner Geschäft an die Anwaltskanzlei Gasser Partner gehen soll. Die Aktie des Wettbewerbers UBS gab um 0,3 Prozent nach. Das Index-Schwergewicht Nestle schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Im breiteren Markt gaben Dufry 3,7 Prozent nach. Der Betreiber von Duty-Free-Shops auf Flughäfen hatte im Rahmen eines Kapitalmarkttags neue Ziele ausgegeben. Die Analysten von Stifel stuften die mittelfristigen Ziele des Unternehmens als uneinheitlich ein. So sehen sie das Wachstumsziel für 2023 und das Folgejahr als etwas niedrig an. Dagegen sei das Wachstumsziel im Zeitraum 2025 bis 2027 recht ehrgeizig.

September 06, 2022 11:52 ET (15:52 GMT)