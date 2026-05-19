C3is: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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C3is hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3is ein Ergebnis je Aktie von 1,40 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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