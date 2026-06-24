CanAf Group legte Quartalsergebnis vor

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,4 Millionen CAD.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CanAf Group mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

CanAf Group hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf CanAf Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CanAf Group

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung