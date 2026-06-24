CanAf Group legte Quartalsergebnis vor
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CanAf Group hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CanAf Group mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,4 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.net
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