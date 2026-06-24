DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -3,9%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.532 -0,3%Euro1,1368 +0,1%Öl72,62 -0,7%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Top News
adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde
Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CanAf Group legte Quartalsergebnis vor

25.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CanAf Group Inc Registered Shs
0,32 CAD 0,00 CAD 0,00%
Charts|News|Analysen

CanAf Group hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CanAf Group mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,4 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CanAf Group Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen