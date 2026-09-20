Chrupalla: Merz-Erklärung 'ein Weiter-So'

20.09.26 19:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat die Erklärung von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zu einer Fortführung der Reformanstrengungen der Bundesregierung kritisiert. Das Statement sei "wirklich mehr als dürftig" gewesen, sagte Chrupalla im ZDF. "Er hat ein Weiter-so angekündigt, anstelle endlich die Konsequenzen zu ziehen und zurückzutreten." Merz hatte in einem Statement in Berlin deutlich gemacht, dass er trotz der schlechten Ergebnisse seiner Partei bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Amt bleiben und den eingeschlagenen Reformkurs seiner schwarz-roten Regierung fortsetzen will./sam/DP/zb