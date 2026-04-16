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coconala präsentierte Quartalsergebnisse

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Aktien
coconala Inc. Registered Shs
270.00 JPY -3.00 JPY -1.10 %
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coconala hat sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat coconala im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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