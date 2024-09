DAX-FLASH: Dax mit Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Montag nach seiner tiefroten Vorwoche stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn 0,3 Prozent höher auf 18.352 Punkte. Am Freitag war der Leitindex unter dem Eindruck eines sehr schwachen US-Technologiesektors auf ein Tief seit Mitte August abgerutscht. Mit einem Wochenminus von mehr als drei Prozent war die Vorwoche die schlechteste seit Ende Juli gewesen.

Laut dem Charttechniker Christoph Geyer war trotz der jüngsten Turbulenzen die "kaum anziehende Umsatztätigkeit" auffällig. "Dies deutet darauf hin, dass es sich bislang noch nicht um eine Ausverkaufssituation gehandelt hat", so der Experte. Von einer übergeordneten Trendwende sollte aktuell nicht ausgegangen werden, denn trotz generierter Verkaufssignale sieht Geyer den Dax zunächst noch in einer Korrekturbewegung. Diese könne allerdings noch bis in den Bereich der 18.000-Punkte-Marke führen.

Die Unsicherheit droht aber vorerst hoch zu bleiben, denn es kommt die Zeit der nächsten Zinsentscheide. Am Donnerstag teilt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsentscheidung mit und in der Woche darauf die US-Notenbank Fed. Eine weitere Zinssenkung durch die EZB gilt an der Börse als eingepreist und in den USA ist es die große Frage, wie stark eine erste Zinssenkung ausfallen wird./tih/zb