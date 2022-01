DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen freundlich -- Valneva-Vakzin neutralisiert wohl Omikron-Variante -- BMW erfüllt anscheinend CO2-Vorgaben auch 2021 -- United Airlines im Fokus

Chinas Notenbank senkt LPR-Referenzzins für Bankkredite erneut. Google, Netflix, Tesla & Co: So schneiden die US-Tech-Riesen in der aktuellen Bilanzsaison ab. IWF warnt vor Korrelation zwischen Kryptokursen und dem Aktienmarkt. Binance-CEO steht kurz vor Eintritt in die Top Ten der weltweit reichsten Menschen. Nach Vulkanausbruch und Tsunami: Tonga nimmt Spenden in Form von Bitcoin entgegen. So viele E-Autos liefen 2021 beim Tesla-Rivalen Rivian vom Band.