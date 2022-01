DAX-FLASH: Rückschlag weitet sich aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückschlag im Dax (DAX 40) dürfte sich zu Wochenbeginn zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 546 Punkte. Nachdem er zu Jahresbeginn noch an seinem Rekord von 16 290 Punkten gekratzt hat, rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 15 369 Punkten als Anlaufziel in den Fokus. Im Bereich dieses Barometers für den langfristigen Trend hatten sich im Oktober, November und Dezember nach Rückschlägen wieder Käufer gefunden.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial bereits am Freitag unter seine Durchschnittslinie gerutscht. Der weitere Einbruch der Technologiewerte führte den Auswahlindex Nasdaq 100 nach der massiven Enttäuschung über den Abo-Ausblick von Netflix bis an sein Oktober-Tief heran. Laut den Experten der Commerzbank war die "brutale Woche" für die US-Börsen die schwächste seit mehr als einem Jahr. Im Fokus stehe nun die US-Notenbanksitzung am Mittwoch - und hier vor allem die Pressekonferenz, auf der von Fed-Chef Jerome Powell Signale für das Tempo der Leitzinserhöhungen erwartet werden. Zuletzt gingen die Anleger davon aus, dass die Fed der hohen Inflation schneller gegensteuert als bisher gedacht.

Immer mehr zum Thema wird auch die Ukraine-Krise. Angesichts der massiven Spannungen hat das US-Außenministerium die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen./ag/stk