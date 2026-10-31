DeVry Education Group legte Quartalsergebnis vor
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DeVry Education Group lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 462,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 511,5 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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