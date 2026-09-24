DEWB: Exit rückt näher

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Ohne größere Anteilsverkäufe war auch das erste Halbjahr 2026 von DEWB deutlich negativ. Doch die Lage könnte sich mit einem erfolgreichen Exit grundlegend ändern.

Die Beteiligungsgesellschaft DEWB hat heute den Halbjahresbericht veröffentlicht. Ohne größere Verkäufe haben die Strukturkosten für einen Sechsmonatsverlust von rund -1,0 Mio. Euro gesorgt, damit ist das Eigenkapital je Aktie von 4,60 auf 4,01 Euro je Aktie gesunken. Ein Exit rückt aber immer näher, da die beiden wichtigsten Beteiligungen, LAIQON und Stableton, weiter mit hohem Tempo wachsen. Gemäß Bericht ist es das grundsätzliche Ziel des Managements, „bis spätestens Ende 2027 die wesentlichen Beteiligungswerte des aktuellen Portfolios zu heben“. Ein diesbezüglicher Erfolg könnte eine Neubewertung der Aktie einleiten, die trotz des jüngsten Rebounds und des gesunkenen Eigenkapitals bei einem Kurs von 2,26 Euro immer noch mit einem Abschlag zum Buchwert von 44 Prozent notiert.

Der Halbjahresbericht des Unternehmens findet sich auf der Website der Gesellschaft: https://dewb.de/investor-relations/

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Erstellung am 24.09.26 um 14:46 Uhr.

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