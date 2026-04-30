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EEII AG: Titel

30.04.26 22:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EEII AG
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EEII AG / Schlagwort(e): Anleihe
EEII AG: Titel

30.04.2026 / 22:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EEII AG
Alpenstrasse 15
6304 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 42 80
Fax: +41 41 729 42 29
E-Mail: info@eeii.ch
Internet: www.eeii.ch
ISIN: CH0007162958
Valorennummer: 940179
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1144219

 
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1144219  30.04.2026 CET/CEST

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