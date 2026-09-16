Else Nutrition legte Quartalsergebnis vor

16.09.26 06:35 Uhr

Else Nutrition hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net