Else Nutrition legte Quartalsergebnis vor
Else Nutrition hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Else Nutrition
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Else Nutrition
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Else Nutrition Aktie News
Else Nutrition Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Else Nutrition nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.