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EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.16 Uhr um 3 Ticks auf 124,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,86 Prozent und das -tief bei 124,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.823 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 12 Ticks auf 106,58 Prozent - der Bobl-Future notiert unverändert bei 114,08 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)