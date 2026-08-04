EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

04.08.26 08:22 Uhr

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.16 Uhr um 3 Ticks auf 124,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,86 Prozent und das -tief bei 124,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.823 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 12 Ticks auf 106,58 Prozent - der Bobl-Future notiert unverändert bei 114,08 Prozent.

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August 04, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)