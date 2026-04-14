Geberit shareholders approve all proposals
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Geberit AG
/ Key word(s): AGMEGM
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At the 27th ordinary General Meeting of Geberit AG in Rapperswil-Jona, all proposals submitted by the Board of Directors were approved.
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End of Media Release
2309278 15.04.2026 CET/CEST
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