Geberit shareholders approve all proposals

At the 27th ordinary General Meeting of Geberit AG in Rapperswil-Jona, all proposals submitted by the Board of Directors were approved.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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