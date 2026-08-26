DAX 26.248 -0,1%ESt50 6.462 +0,1%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,22 +0,6%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.657 +0,7%Euro 1,1676 +0,0%Öl 86,8 -2,0%Gold 4.630 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ifo: Deutsche Exporteure deutlich positiver gestimmt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Exportunternehmen blicken einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge so positiv in die Zukunft wie seit Jahren nicht mehr. Im August schnellte der entsprechende Index des Münchner Instituts auf plus 9,6 Punkte in die Höhe, nach minus 2,8 Punkten im Juli. "Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022 und der stärkste Anstieg seit Juni 2020", teilte das Ifo mit.

Werbung

Im Februar 2022 hatte die russische Vollinvasion der Ukraine begonnen. Der Krieg belastet die exportorientierte deutsche Wirtschaft seitdem massiv, so stiegen unter anderem die Energiekosten stark an.

"Die Exportwirtschaft nimmt Fahrt auf", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe nun. "Insbesondere die Ausfuhr in die EU boomt, während die Exporte nach China weiter schwächeln."

Optimistisch sind demnach besonders die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen, von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen. Als Gründe nennt das Ifo die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz.

Werbung

Sogar die Autoindustrie ist optimistisch

Selbst die schwer angeschlagene Automobilindustrie schätzt ihre Exportaussichten demnach deutlich optimistischer ein. Auch Hersteller von Metallerzeugnissen entwickeln neue Zuversicht. Schlechter sieht es laut Ifo beim Papiergewerbe sowie bei Unternehmen in der Metallerzeugung und -bearbeitung aus, sie rechnen mit rückläufigen Exporten.

Am Dienstag hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal trotz Rückschlägen infolge des Iran-Kriegs zum Vorquartal um 0,3 Prozent zugelegt habe und damit um 0,1 Punkte mehr als zunächst erwartet. Das Wachstum liegt vor allem an starken Exporten sowie hohen Unternehmensgewinnen und einer Belebung am Bau./bvi/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.