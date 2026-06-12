INTLOOP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

INTLOOP hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

INTLOOP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 33,28 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 30,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Milliarden JPY – ein Plus von 20,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INTLOOP 8,75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net