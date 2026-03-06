DAX25.081 +0,3%Est506.086 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas27.121 +0,1%Bitcoin58.305 -4,9%Euro1,1646 +0,1%Öl94,67 -0,6%Gold4.504 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX fester -- Wall Street kaum verändert -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026 Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rüstungskonzern erhält milliardenschwere Aufträge aus Rumänien Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rüstungskonzern erhält milliardenschwere Aufträge aus Rumänien
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran bereitet Beisetzung von Chamenei vor

02.06.26 16:01 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Mehr als drei Monate nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei gibt es erstmals Äußerungen zu seinem geplanten Begräbnis. Die Beerdigung sei für den Beginn des islamischen Trauermonats Muharram geplant, sagte der stellvertretende Teheraner Bürgermeister Amin Tawakolisadeh, wie iranische Medien berichteten. Ein Datum wäre somit ab Mitte Juni möglich.

Die Trauerfeiern sollen offiziell in der iranischen Hauptstadt Teheran, der Pilgerstadt Ghom sowie Chameneis Heimatort Maschhad abgehalten werden. In dem zentralen religiösen Zentrum Maschhads, dem Imam-Resa-Mausoleum, soll der frühere Religionsführer beigesetzt werden. In Teheran bereiten sich die Behörden auf Versammlungen von bis zu 20 Millionen Menschen vor.

Chamenei war am 28. Februar, dem ersten Tag des Kriegs, bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Lange blieb unklar, wann der oberste Führer, der den Iran jahrzehntelang mit harter Hand regiert hatte, beigesetzt werden soll. Auch aus Sicherheitsgründen waren zunächst keine großen Trauerfeierlichkeiten geplant, bei denen hochrangige Vertreter aus Politik und Militär erwartet werden./arb/DP/jha