Ksolves India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Ksolves India hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,55 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,72 Prozent auf 378,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 396,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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