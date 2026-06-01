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Material am Bau wird immer teurer

24.06.26 08:56 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für Baumaterialien sind zuletzt deutlich gestiegen. Besonders Bitumen, das auf Erdölbasis hergestellt wird, war im Mai 31,2 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auch energieintensiv hergestellte Materialien wie Flachglas (+15,4 Prozent) und Holzprodukte (Dachlatten +11,8 Prozent, Bauschnittholz +11,4 Prozent) wurden deutlich teurer.

Die Preissteigerungen sind hauptsächlich auf gestiegene Ölpreise zurückzuführen, die durch den Iran-Konflikt ausgelöst wurden. Metalle verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 11,1 Prozent, während mineralische Baustoffe wie Kalk und Gips um 4,3 Prozent anstiegen.

Ein Preisschub nach dem anderen

Mittelfristig zeigt sich ein deutliches Bild: Nahezu alle Baumaterialien kosteten 2025 deutlich mehr als vor der Energiekrise, die im Frühjahr 2022 vom russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst wurde. Mineralische Baustoffe wie Zement sind heute um 57,7 Prozent teurer als 2021, Flachglas um 20,5 Prozent. Dachziegel kosteten 42,4 Prozent mehr. Nur Holzprodukte sind günstiger geworden - Dachlatten um 14,1 Prozent.

Die hohen Baukosten gelten als wichtiger Faktor für den Einbruch im Wohnungsbau: 2025 sank die Zahl der in Deutschland fertiggestellten Wohnungen auf einen langjährigen Tiefstand von 206.600 Einheiten./ceb/DP/zb