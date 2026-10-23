Mycronic Registered legte Quartalsergebnis vor
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Mycronic Registered veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 2,41 SEK. Im letzten Jahr hatte Mycronic Registered einen Gewinn von 1,11 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 2,36 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,75 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,17 Milliarden SEK geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.net
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