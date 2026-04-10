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OHB: Der entscheidende Game-Changer

10.04.26 07:25 Uhr

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OHB: Der entscheidende Game-Changer | finanzen.net

Nach Kurssprung und Konsolidierung folgt die Aktie von OHB seit Anfang März einem dynamischen kurzfristigen Aufwärtstrend. Vor allem eine Nachricht war dabei der Game-Changer.

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OHB SE
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OHB hat im letzten Jahr deutliche Fortschritte im Zahlenwerk erzielt – und so dürfte es weitergehen. Denn der Auftragsbestand, der gleich um ein Drittel auf 3,2 Mrd. Euro zugelegt hat – bei einer Gesamtleistung von 1,25 Mrd. Euro im Jahr 2025 – signalisiert hohes Potenzial.

Kooperation für großes Projekt

Das umso mehr, wenn noch weitere Großaufträge hinzukommen. Die Aussicht darauf hat im Januar den kräftigen Kursschub bei der Aktie ausgelöst, denn damals war bekannt geworden, dass sich das Unternehmen mit Rheinmetall zusammentun will, um einen bald zur Vergabe anstehenden Großauftrag der Bundeswehr zu akquirieren. Dabei handelt es sich um ein neues Satellitennetzwerk mit einem potenziellen Projektvolumen im hohen einstelligen oder sogar knapp zweistelligen Milliardenbereich.

Potenzielle Konkurrenz

Der Haken dabei war, dass es durchaus potente Konkurrenz gibt – vor allem ein mögliches Konsortium rund um Airbus galt als Haupt-Wettbewerber. Das dürfte auch dafür gesorgt haben, dass die Aktie nach dem ersten Höhenflug eine durchaus kräftige Konsolidierung bis zur Marke von 200 Euro durchlaufen hat.

Eine spektakuläre Wende

Doch dann folgte eine spektakuläre Wende. Denn im März wurde durch…

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