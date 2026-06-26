DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.527 -0,3%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 SAP 716460 Infineon 623100 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PCS Edventures legte Quartalsergebnis vor

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PCS Edventures Inc Registered Shs
1,55 USD 0,05 USD 3,33%
Charts|News|Analysen

PCS Edventures hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCS Edventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,030 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,42 Prozent auf 6,35 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu PCS Edventures Inc Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv