PCS Edventures legte Quartalsergebnis vor

PCS Edventures hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCS Edventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,030 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,42 Prozent auf 6,35 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net