PCS Edventures legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
PCS Edventures hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCS Edventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,030 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,42 Prozent auf 6,35 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PCS Edventures
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PCS Edventures
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent