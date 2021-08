Presseschau: 'Märkische Oderzeitung' zu Sieg der Taliban

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zu Sieg der Taliban:

"Es ist eine Katastrophe für die Menschen in Afghanistan. Viele, die die mühsam erkämpften Freiheiten in den vergangenen 20 Jahren für sich genutzt haben, werden dies mit dem Leben bezahlen müssen. Und es ist eine Kapitulation der afghanischen Armee und des Westens insgesamt. Natürlich geht es jetzt zunächst darum, so viele Menschen wie möglich wohlbehalten aus dem Land zu holen. Danach aber muss die Frage beantwortet werden, wie es passieren konnte, dass die mühsame und teure Aufbauarbeit, die auch Deutschland geleistet hat und bei der auch deutsche Soldaten den Tod fanden, binnen Tagen zu afghanischem Staub zerfiel."/al/DP/he