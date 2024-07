Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu CO2-Vermeidung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu CO2-Vermeidung:

"Im Kampf gegen den Klimawandel muss zentral sein, die wechselseitigen Verpflichtungen der Staaten zu stärken. Das heißt, den bisherigen Trittbrettfahrern einen Anreiz zu geben, sich an der CO2-Reduzierung zu beteiligen, wie es Axel Ockenfels von der Universität Köln jüngst dargelegt hat. Das geschieht in den vergangenen Jahren immer häufiger, es handelt sich dabei um eine riesige Chance für den Klimaschutz. Dabei sticht die Idee der Bundesregierung heraus, einen Mindestpreis für Emissionen in einem Klimaklub festzulegen, einem Verbund von willigen Staaten. Auf diese Weise sparten sich die Mitglieder eine komplizierte Aufrechnung, welche Zölle nun fällig würden, wenn Klimaauflagen von Handelspartnern nicht vollständig erfüllt würden."