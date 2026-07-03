Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Krieg

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FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ukraine-Krieg:

"Obwohl dieser Krieg laut Schätzungen das Leben von mehr als 400.000 russischen Soldaten gekostet hat, zeigt Putin weiter keine ernsthafte Verhandlungsbereitschaft. Stattdessen nimmt er Rache. Wie diese aussieht, konnte man zuletzt in Kiew beobachten: Raketen auf Wohnhäuser, Hotels, Krankenstationen. Solche Angriffe sind kein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche. Denn an der Front macht die russische Armee kaum noch Fortschritte. Das darf allerdings kein Anlass für Spott sein, der Blutzoll auf beiden Seiten ist riesig. Vielmehr sollten sich Deutschland und Europa darum bemühen, wie man diesen Krieg beenden kann. Dafür braucht es zweierlei: Weitere Unterstützung für die Ukraine, damit Putin einsieht, dass er auf dem Schlachtfeld seine Ziele nicht erreichen kann. Außerdem einen neuen Versuch für eine diplomatische Lösung, damit Putin einen Ausweg aus seiner Lage findet."/yyzz/DP/he