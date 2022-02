Prudential-Chef Mike Wells tritt ab

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Lebensversicherer Prudential muss sich einen neuen Chef suchen. Mike Wells gebe den Job an der Unternehmenspitze Ende März ab, teilte Prudential am Donnerstag in London mit. Vorerst soll der bisherige Finanzchef Mark FitzPatrick den Lebensversicherer führen.

Unter dem 61-jährigen Wells hat Prudential seinen Fokus vor allem auf das Geschäft in Asien ausgerichtet und die Geschäftsbereiche Großbritannien und USA abgespalten. Entsprechend werde Wells' Nachfolger seinen Arbeitsplatz in Asien haben, hieß es in der Mitteilung. Nach Kandidaten werde innerhalb und außerhalb des Konzerns gesucht./stw/ngu/eas