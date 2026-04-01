DAX24.108 +0,2%Est505.964 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6100 +1,3%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.332 ±-0,0%Euro1,1793 -0,1%Öl95,86 +1,0%Gold4.820 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX höher -- Asiens Börsen fest: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- Daikin, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Top-Chancen in Japan: Morgan Stanley nennt fünf IT- und Softwareaktien mit Wachstumspotenzial Top-Chancen in Japan: Morgan Stanley nennt fünf IT- und Softwareaktien mit Wachstumspotenzial
Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt stützt leicht: DAX am Donnerstag etwas fester Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt stützt leicht: DAX am Donnerstag etwas fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Netanjahu: 'Sicherheitszone' im Libanon wird ausgeweitet

16.04.26 09:51 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lässt im Kampf gegen die libanesische Hisbollah-Miliz eine sogenannte "Sicherheitszone" im nördlichen Nachbarland ausweiten. Er habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, die "Sicherheitszone" im Süden des Libanons weiter auszudehnen, sagte Netanjahu laut einer Mitteilung seines Büros. Parallel dazu führe man Verhandlungen mit dem Libanon. Das israelische Sicherheitskabinett wollte laut Medien am Mittwochabend über eine Waffenruhe beraten. Die Sitzung sei aber ohne Beschluss beendet worden, schrieb "Axios"-Reporter Barak Ravid auf X.

Gespräche dauern an

Erstmals seit Jahrzehnten waren am Dienstagabend in Washington israelische und libanesische Vertreter zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen. Die Verhandlungen mit dem Libanon verfolgten zwei zentrale Ziele, erklärte Netanjahu laut Angaben seines Büros vom Mittwochabend: Die Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz "und zweitens einen dauerhaften Frieden. Frieden durch Stärke." Die libanesische Regierung, die keine Partei im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist, will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden des Libanons erreichen.

Am Mittwoch hatten sich Israels Militär und die Hisbollah erneut gegenseitig beschossen. Die "Sicherheitszone" im Südlibanon solle auch ostwärts bis zu den Hängen des Berges Hermon erweitert werden, "damit wir unseren drusischen Brüdern in ihrer Notlage besser beistehen können", erklärte Netanjahu weiter. Die religiöse Minderheit der Drusen in Syrien gilt als Verbündete Israels. Das Bergmassiv des Hermon erstreckt sich entlang der syrisch-libanesischen Grenze. Im Süden endet es auf den von Israel annektierten Golanhöhen.

Libanon befürchtet dauerhafte Besatzung seines Südens

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte im vergangenen Monat gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer entfernt von der Grenze zu Israel. Im Libanon befürchtet man eine dauerhafte Besatzung des Gebiets.

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat eine Annexion des Südlibanons durch sein Land jedoch ausgeschlossen. Man werde so lange bleiben, bis der Beschuss Israels aus dem Libanon aufhöre und die Einwohner des israelischen Nordens sicher seien, sagte er. Eine dauerhafte Besatzung sei nicht geplant.

Er widersprach damit auch dem rechtsextremen israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich, der gefordert hatte, der Litani-Fluss im Süden des Libanon müsse Israels neue Grenze zum nördlichen Nachbarland darstellen. Auslöser der neuen israelischen Bodeneinsätze war erneuter Raketenbeschuss Nordisraels durch die Hisbollah. Die Miliz betont nun, sie wolle bis zu einem Abzug der israelischen Truppen weiterkämpfen./ln/DP/zb