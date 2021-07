Spanien: Inflation auf Vierjahreshoch

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat die Inflation im Juni weiter angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die Verbraucherpreise um 2,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mit. Eine erste Schätzung wurden um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 2,4 Prozent betragen. Die aktuelle Rate ist die höchste seit etwa vier Jahren.

Einen starken Einfluss auf die erhöhte Teuerung hatten laut INE die Preise für Lebensmittel und die Wohnkosten. Die Entwicklung im Transportsektor sowie im Freizeit- und Kulturbereich dämpfte hingegen den allgemeinen Preisauftrieb./bgf/stk