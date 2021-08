Spanien: Inflation zieht weiter an

Die Inflation in Spanien ist weiter gestiegen. Im Juli legten die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Behörde bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung.

In Spanien ist die Inflation damit so hoch wie seit Anfang 2017 nicht mehr. Im Juni hatte die Inflationsrate nur bei 2,5 Prozent gelegen und im Mai bei 2,4 Prozent. Im Monatsvergleich sanken die spanischen Lebenshaltungskosten allerdings kräftig. In dieser Betrachtung meldete die Behörde für Juli einen Rückgang um 1,2 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Die Behörde begründet die Entwicklung im Jahresvergleich mit steigenden Preisen für Dienstleistungen und für Treibstoffe. Außerdem seien die Preise für Restaurants und Hotels im Juli im Jahresvergleich gestiegen, nachdem sie im Juni noch gefallen waren.

/jkr/jha/

MADRID (dpa-AFX)