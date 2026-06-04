TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Juni
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08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März
*** 08:45 FR/Industrieproduktion April
09:30 SE/Verve Group SE, HV
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj
2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj
4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +80.000 gg Vm
zuvor: +115.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj
20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary
of the Wealth of Nations"
- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)