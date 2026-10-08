Wechsel an der Spitze

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Mittwoch deutlich unter Druck, wobei der DAX um 1,35 Prozent auf 25.104 Punkte fiel, nachdem steigende Ölpreise und das weiterhin angespannte Umfeld an den Anleihemärkten die Risikobereitschaft dämpften.

An der Wall Street machte sich der erneute Renditeanstieg ebenfalls bemerkbar, sodass der S&P 500 nach seinem Rekordhoch vom Vortag um 0,22 Prozent auf 7.802 Punkte nachgab, während die Aussicht auf eine Pause der Fed im Oktober die Verluste immerhin begrenzte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sprang zunächst bis auf 5,36 Prozent und damit auf ein 24-Jahres-Hoch, ehe eine überraschend starke Auktion zehnjähriger Treasuries und später nachgebende Ölpreise für Entspannung sorgten und die Rendite auf rund 5,28 Prozent zurückfiel. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 3,53 Prozent zum Handelsschluss nahezu unverändert. Das hohe Renditeniveau und der zugleich festere US-Dollar setzten Gold deutlich zu, sodass das Edelmetall um 1,2 Prozent auf 4.114 USD je Feinunze fiel und den niedrigsten Stand seit Anfang August markierte. Brent-Öl zeigte sich unterdessen nach einem schwankungsreichen Handel mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 100,20 USD je Barrel, nachdem die Internationale Energieagentur eine beschleunigte Freigabe von Ölreserven angekündigt hatte und damit die zuvor von Huthi-Angriffen und Sorgen über Lieferausfälle ausgelösten Gewinne wieder abschmolzen. Insgesamt bestimmten damit erneut die Wechselwirkungen zwischen hohen Energiepreisen, Inflationssorgen und steigenden langfristigen Renditen das Marktgeschehen, auch wenn die Fed-Protokolle zugleich erkennen ließen, dass innerhalb der Notenbank keine Einigkeit über einen raschen weiteren Zinsschritt besteht.

Beim Trader 2026 bleibt das Rennen um den fünften Wochensieg spannend. Neuer Spitzenreiter ist „ROMBA“. Der Teilnehmer konnte zum Ende des gestrigen Berichtstags eine Performance von rund 202 Prozent vorweisen. Der zuvor Führende „fredie67“ fiel zwar mit seinem Depot Nr. 2 auf den achten Platz zurück, schob sich dafür jedoch mit seinem Depot Nr. 1 vom sechsten auf den zweiten Platz mit einer Performance von 189 Prozent. „ROMBA“ verdankte den Sprung in seinem Depot einem über mehrere Stunden gehaltenen Short-Trade auf Brent-Öl. Er nutzte hierzu den BEST Turbo-Put-Optionsschein FG7Q8S, der sich in dieser Zeit von 0,60 EUR auf 2,74 EUR verteuerte. Hierdurch konnte er den wenige Stunden zuvor erlittenen Knock-out in einem anderen BEST Turbo-Put-Optionsschein auf denselben Basiswert nicht nur wettmachen, sondern sogar noch eine sehr ordentliche Tagesperformance erzielen. Auf dem dritten Rang etablierte sich „Marcello84“ mit einer Performance von 170 Prozent. Der Spieler hat bereits dreimal von seiner Möglichkeit, das Depot zurückzusetzen, Gebrauch gemacht, zuletzt am Montagnachmittag. Am Berichtstag musste „Marcello84“ gleich drei Knock-out-Ereignisse verdauen. Vor allem dank einer Long-Spekulation auf die Marvell-Aktie mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein FG8LRS (Rendite: +820 %) und einer Short-Spekulation auf den Goldpreis mit dem BEST Turbo-Put-Optionsschein FG7SU6 (Rendite: +334 %) konnte sich der Teilnehmer dennoch am Ende des Tages über ein stattliches Plus freuen.

Der nächste iPhone Gewinner steht fest: Benedikt G. aus Wismar hatte Glück

Nicht nur an der Börse braucht es manchmal das richtige Timing: Bei der aktuellen iPhone-Verlosung hatte Benedikt G. aus Wismar das nötige Quäntchen Glück. Sein Depot weist aktuell zwar einen Gesamtwert von rund 86.863 Euro auf und liegt damit 13,14 Prozent im Minus, bei einzelnen Trades bewies der Spieler jedoch ein gutes Händchen. So gelang ihm mit einem Rheinmetall-Turbo ein kurzfristiger Gewinn von rund 12 Prozent, nachdem er die Position zu 2,52 Euro gekauft und kurz darauf zu 2,83 Euro wieder verkauft hatte. Aktuell hält der Spieler ausschließlich eine Position auf Novo Nordisk, die mit knapp 16.900 Euro gewichtet ist und derzeit rund 10,8 Prozent im Minus notiert.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 HeißeSchokolade 921,0329 % 1.021.032,92 € 2 Endeavor 766,3019 % 866.301,90 € 3 Shorttrader 718,2182 % 818.218,20 € 4 Spieker 599,9120 % 699.912,00 € 5 Rudi63 599,6108 % 699.610,75 € 6 Bonda 560,7888 % 660.788,80 € 7 Richard 543,9932 % 643.993,20 € 8 Maik 543,4234 % 643.423,40 € 9 drahreg111 541,7848 % 641.784,80 € 10 Börsenspiel 523,9961 % 623.996,10 €