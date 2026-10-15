VRAIN Solution,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

15.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 852,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde auf 28,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

VRAIN Solution,Inc Registered hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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