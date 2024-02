Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach den Verlusten am Vortag stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte am Freitagmorgen bei 133,39 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,38 Prozent.

Der Datenkalender für Freitag sei mit der italienischen Industrieproduktion dünn bestückt, schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Analysten rechnen im Schnitt damit, dass die Industrie des Landes im Dezember im Monatsvergleich mehr, im Jahresvergleich aber deutlich weniger produziert hat.

Henseler zufolge könnte im Handelsverlauf eine Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel etwas Bewegung in die Anleihenmärkte bringen. Große Überraschungen dürften ihres Erachtens jedoch ausbleiben, denn Nagel habe sich zuletzt gegen schnelle Leitzinssenkungen ausgesprochen. Für eine Lockerung der Geldpolitik sei die Inflation noch zu hoch und die europäische Wirtschaft befinde sich nicht in einem starken konjunkturellen Abschwung. An diesem Tenor dürfte der deutsche Vertreter im Rat der Europäischen Zentralbank festhalten und damit den Zinssenkungsfantasien erneut einen Dämpfer verpassen.

/la/bgf/stk