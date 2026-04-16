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Deutsche Anleihen steigen deutlich

17.04.26 17:38 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag kräftig gestiegen. Im Gegenzug ging es mit den Renditen nach unten, nachdem der Iran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen geöffnet hatte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,73 Prozent auf 126,11 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 2,96 Prozent.

Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen mehr oder weniger stark nach unten, nachdem durch die Öffnung der Straße von Hormus die Preise für Öl und Gas am Nachmittag deutlich gefallen waren. An den Finanzmärkten dämpfte dies die Inflationserwartungen und sorgte für einen breitangelegten Rückgang der Renditen.

In den ersten Wochen des Iran-Kriegs, der Ende Februar begonnen hatte, waren die Renditen noch deutlich gestiegen, weil Anleger verstärkt auf Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank spekuliert hatten. Zeitweise war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bis auf 3,12 Prozent gestiegen./jkr/he