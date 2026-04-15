DAX24.147 +0,3%Est505.961 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 +1,5%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.470 +0,2%Euro1,1782 -0,1%Öl96,19 +1,4%Gold4.812 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Asien: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: KI-Experten äußern Kritik nach SchedMD-Übernahme NVIDIA-Aktie: KI-Experten äußern Kritik nach SchedMD-Übernahme
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen steigen etwas

16.04.26 11:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte wieder etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Donnerstag um 0,11 Prozent auf 125,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 3,03 Prozent.

"Das Hin und Her am Anleihenmarkt geht weiter", schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die Nachrichtenlage aus dem Mittleren Osten bleibe genauso so komplex wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Iran-Krieg.

Mit Blick auf frische Konjunkturdaten bestätigte sich das zuletzt in Spanien und Frankreich gesehene Bild, dass der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Inflation im März etwas stärker angetrieben hat als zunächst ermittelt. So wurden am Donnerstag auch die Teuerungsraten in Italien und in der Eurozone insgesamt in zweiten Schätzungen jeweils etwas nach oben revidiert.

Zuletzt war an den Finanzmärkten angesichts der wachsenden Inflationsgefahren die Erwartung gestiegen, dass die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte. Diese strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an./la/jkr/stk