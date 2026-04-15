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Deutsche Anleihen steigen leicht

16.04.26 17:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 125,39 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 3,02 Prozent.

"Das Hin und Her am Anleihenmarkt geht weiter", schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die Nachrichtenlage aus dem Mittleren Osten bleibe genauso so komplex wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Iran-Krieg. Zuletzt wurden Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bislang nicht bestätigt. Aus Diplomatenkreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass ein neuer Gesprächstermin zwischen den Kriegsparteien erst nach der Rückkehr des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif am Samstag festgelegt wird.

Konjunkturdaten bestätigten das zuletzt in Spanien und Frankreich gesehene Bild, dass der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Inflation im März etwas stärker angetrieben hat als zunächst ermittelt. So wurden am Donnerstag auch die Teuerungsraten in Italien und in der Eurozone insgesamt in zweiten Schätzungen jeweils etwas nach oben revidiert.

An den Finanzmärkten ist angesichts der wachsenden Inflationsgefahren die Erwartung gestiegen, dass die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte. Diese strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an./jkr/he