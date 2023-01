US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den ersten Handelstag des Jahres gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,50 Prozent auf 112,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,74 Prozent.

Die Märkte in den USA waren am Montag noch geschlossen. Die Vorgaben aus Europa stützten die Anleihen etwas. Hier waren die Inflationssorgen nach Daten aus Deutschland etwas zurückgegangen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Dienstag in den USA zunächst nicht veröffentlicht. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen aus der Bauwirtschaft erwartet./jsl/jkr/mis