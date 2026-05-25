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US-Anleihen: Kursgewinne

26.05.26 17:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,40 Prozent auf 109,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,50 Prozent.

Am Vortag war der Anleihemarkt wegen eines Feiertages geschlossen. Daher profitierten die Papiere noch von der zum Wochenstart aufgekommenen Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs durch eine Verhandlungslösung. Dies hatte auch die Ölpreise und damit auch die Inflationsgefahren gedämpft.

Am Dienstag trübte sich die Stimmung allerdings etwas ein. Neue Angriffe im Iran und im Libanon überschatten allerdings die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben iranische Raketenstellungen sowie Boote angegriffen, die in der Straße von Hormus Minen verlegen wollten.

Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai unterdessen besser als erwartet ausgefallen. Der Konsumindikator fiel zwar um 0,7 Punkte auf 93,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem deutlicheren Rückgang auf 92,0 Punkte gerechnet. Die Daten stützten den Dollar aber nur kurzzeitig./jsl/jha/