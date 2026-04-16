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US-Anleihen legen deutlich zu

17.04.26 17:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gestiegen. Im Gegenzug ging es mit den Renditen nach unten, nachdem der Iran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen geöffnet hatte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,56 Prozent auf 111,84 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,22 Prozent.

Nach der Ankündigung waren die Preise für Öl und Gas deutlich gefallen. An den Finanzmärkten dämpfte dies die Inflationserwartungen und sorgte für einen breitangelegten Rückgang der Renditen für Staatsanleihen.

In den ersten Wochen des Iran-Kriegs, der Ende Februar begonnen hatte, waren die Renditen noch deutlich gestiegen, weil am Markt zeitweise auf eine straffere Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed spekuliert worden war. Zeitweise war die Rendite für zehnjährige US-Anleihen bis auf 4,42 Prozent gestiegen./jkr/he