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US-Anleihen legen zu

18.06.26 16:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,20 Prozent auf 109,78 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,43 Prozent.

Mit dem Rückgang haben die Renditen den Anstieg vom Vorabend nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wieder ausgeglichen. Die US-Notenbank hatte den Leitzins zwar wie erwartet unverändert belassen. Am Markt wurde aber stärker auf steigende Zinsen im weiteren Jahresverlauf spekuliert, nachdem die Fed die Inflationsprognose deutlich erhöht hatte. Darüber hinaus hatte der neue Notenbankchef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.

Konjunkturdaten gaben den Kursen am US-Anleihemarkt keine neue Richtung. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind etwas gesunken. Sie halten sich damit weiter auf einem historisch niedrigen Niveau./jkr/jha/