Eurokurs wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1364 US-Dollar, etwa so viel wie zuvor im europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1370 (Mittwoch: 1,1372) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8795 (0,8794) Euro gekostet.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Markt bleibt die Ukraine-Krise ein beherrschendes Thema. Zuletzt gab es widersprüchliche Meldungen zu russischen Truppenbewegungen in der Grenzregion. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf Russland eine weitere Aufstockung von Truppen und Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine vor. Nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt es bisher keine Anzeichen für einen Rückzug russischer Truppen oder eine Deeskalation der Lage. Russland seinerseits forderte die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum auf./bek/he