DAX - Ausbruch voraus?
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Zweiter Handelstag der Woche und zum zweiten Mal kann der DAX® deutliche Kurszuwächse verbuchen. Dank der konstruktiven Kursentwicklung im bisherigen Wochenverlauf rücken bei den deutschen Standardwerten die entscheidenden Hürden auf der Oberseite mehr und mehr in den Mittelpunkt. Gemeint ist die Kombination aus der Glättung der letzten 50 Tage (akt. bei 25.592 Punkte) sowie den jüngsten Hochpunkten bei 25.700 Punkten. Gelingt dem Aktienbarometer der Ausbruch, würde die zuletzt mehrfach diskutierte Bodenbildung doch noch komplettiert. Aus der Höhe dieses Kursmusters ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 900 Punkten, welches perspektivisch sogar ausreichen würde, um das bisherige Allzeithoch bei 26.619 Punkten ins Visier zu nehmen. Auf der Unterseite bilden dagegen die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.881 Punkten) zusammen mit den jüngsten Verlaufstiefs bei 24.832/24.793 Punkten weiterhin einen ganz wichtigen „support“. Diese beiden Taktgeber werden noch zusätzlich durch die Bollinger Bänder (akt. bei Punkten) bestätigt. Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators untermauern also das gegenwärtige „make or break“-Szenario. Anders ausgedrückt: Ein Ausbruch dürfte für eine mittelfristige Richtungsentscheidung sorgen.
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