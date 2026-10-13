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DAX – Blue Chips legen weiter zu

In eigener Sache

Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um weitere 0,8% auf 25.278 Punkte hinauf.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 13.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der deutsche Leitindex konnte zum gestrigen Wochenauftakt weiter zulegen und den Re-Break an der 25.000er-Barriere damit zunächst bestätigen. Dabei waren die Blue Chips bereits zur Eröffnung bei 25.207 über das September-Tief gesprungen, wodurch im Chart ein weiteres kleines Gap entstanden ist. In der Spitze stiegen die Kurse am frühen Nachmittag bis auf 25.316 Zähler, ehe die Sitzung mit einem Tagesplus von 0,8% bei 25.278 beendet wurde.

Ausblick: Trotz des positiven Wochenstarts steckt der DAX unverändert innerhalb des zuletzt neu entstandenen Abwärtstrendkanals fest. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke nach dem Sprung über das September-Tief auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.415), die unverändert mit der September-Abwärtstrendgerade eine Widerstandszone bildet. Oberhalb des Januar-Tops bei 25.508 könnte es dann bereits zu einem Anstieg an den kurzfristigen GD50 (25.785) bzw. an das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 kommen, bevor die 26.000er-Schwelle in den Fokus rücken würde. Darüber wäre die nächste Hürde am Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 zu finden. Das Short-Szenario: Unterhalb von 25.164 (= das September-Tief) müsste dagegen auf die 25.000er-Marke geachtet werden. Verliert der DAX diesen Halt, dürfte die 200-Tage-Linie (24.863) erneut angesteuert werden. Wird der langfristige Durchschnitt unterboten, wären weitere Abgaben bis an das Juli-Tief bei 24.651 oder an die untere Kanalbegrenzung möglich, bevor das offene Gap vom 12. Juni bei 24.210 geschlossen werden könnte. Darunter sollten das Juni-Tief (24.044) und die 24.000er-Schwelle stützend wirken.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 13.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 13.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,76% 5 Tage 0,09% 20 Tage -0,64% 52 Wochen 3,65% im Oktober 0,31% im Jahr 2026 3,21% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,04% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 15,61% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -5,04% Trend 200-Tage-Linie 24.862,54 Abstand 200-Tage-Linie 1,67% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.415,18 Abstand 100-Tage-Linie -0,54% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.785,01 Abstand 50-Tage-Linie -1,97% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 13.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants