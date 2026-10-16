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DAX – Neue Aufwärtsdynamik?

In eigener Sache

Nach dem kleinen Kursplus vom Mittwoch (+0,2%) konnte sich der DAX am gestrigen Donnerstag um weitere 0,3% auf 25.383 verbessern.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 16.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der deutsche Leitindex ist nach einem schwachen Start und dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.134 gestern wieder nach oben gedreht. Zwar kamen die Notierungen im regulären Handel (Endstand bei 25.383) erneut nicht über die mittelfristige 100-Tage-Linie hinaus, dafür konnten sich die Notierungen bereits über die September-Abwärtstrendgerade schieben. Im nachbörslichen Handel ging es zudem um rund 100 Punkte weiter nach oben.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht liegt mit der mittelfristigen Trendlinie jetzt eine wichtige Hürde vor, die den DAX zuletzt gleich mehrfach ausgebremst hat. Das Long-Szenario: Kann der deutsche Leitindex den GD100 (aktuell bei 25.420) heute im regulären Handel überbieten und damit den Ausbruch aus dem Trendkanal bestätigen, müsste es direkt im Anschluss auch über das Januar-Top bei 25.508 gehen. Im nächsten Schritt sollten die kurzfristige 50-Tage-Linie (25.734) und das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) zurückerobert werden, um einen Vorstoß an die 26.000er-Barriere zu ermöglichen. Darüber würde das Top vom 4. September bei 26.168 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Dreht der DAX dagegen vor dem Wochenende wieder nach unten ab, wäre der erste Halt unverändert am September-Tief bei 25.164 zu finden. Fallen die Kurse dagegen unter die 25.000er-Marke zurück, müsste auf die 200-Tage-Linie (24.873) geachtet werden. Unterhalb des Juli-Tiefs bei 24.651 und der unteren Trendkanalbegrenzung könnte schließlich die Kurslücke vom 12. Juni bei 24.210 geschlossen werden, ehe sich die Blicke auf das Juni-Tief (24.044) und die 24.000er-Schwelle richten würden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 16.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 16.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,33% 5 Tage 2,32% 20 Tage -1,30% 52 Wochen 4,57% im Oktober 0,73% im Jahr 2026 3,64% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,64% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 16,09% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -4,64% Trend 200-Tage-Linie 24.872,75 Abstand 200-Tage-Linie 2,05% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.420,04 Abstand 100-Tage-Linie -0,15% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.734,45 Abstand 50-Tage-Linie -1,37% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 16.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants