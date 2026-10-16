DAX – Neue Aufwärtsdynamik?
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Videocast – ASML Holding N.V.: Trendgerade unterboten
DAX – Neue Aufwärtsdynamik?
Freitag, 16. Oktober 2026
Nach dem kleinen Kursplus vom Mittwoch (+0,2%) konnte sich der DAX am gestrigen Donnerstag um weitere 0,3% auf 25.383 verbessern.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Der deutsche Leitindex ist nach einem schwachen Start und dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.134 gestern wieder nach oben gedreht. Zwar kamen die Notierungen im regulären Handel (Endstand bei 25.383) erneut nicht über die mittelfristige 100-Tage-Linie hinaus, dafür konnten sich die Notierungen bereits über die September-Abwärtstrendgerade schieben. Im nachbörslichen Handel ging es zudem um rund 100 Punkte weiter nach oben.
Ausblick: Aus charttechnischer Sicht liegt mit der mittelfristigen Trendlinie jetzt eine wichtige Hürde vor, die den DAX zuletzt gleich mehrfach ausgebremst hat. Das Long-Szenario: Kann der deutsche Leitindex den GD100 (aktuell bei 25.420) heute im regulären Handel überbieten und damit den Ausbruch aus dem Trendkanal bestätigen, müsste es direkt im Anschluss auch über das Januar-Top bei 25.508 gehen. Im nächsten Schritt sollten die kurzfristige 50-Tage-Linie (25.734) und das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) zurückerobert werden, um einen Vorstoß an die 26.000er-Barriere zu ermöglichen. Darüber würde das Top vom 4. September bei 26.168 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Dreht der DAX dagegen vor dem Wochenende wieder nach unten ab, wäre der erste Halt unverändert am September-Tief bei 25.164 zu finden. Fallen die Kurse dagegen unter die 25.000er-Marke zurück, müsste auf die 200-Tage-Linie (24.873) geachtet werden. Unterhalb des Juli-Tiefs bei 24.651 und der unteren Trendkanalbegrenzung könnte schließlich die Kurslücke vom 12. Juni bei 24.210 geschlossen werden, ehe sich die Blicke auf das Juni-Tief (24.044) und die 24.000er-Schwelle richten würden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5M62
|22.473,99
|8,41
|Open End Turbo Call
|WA1DCX
|23.454,40
|12,44
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UP7DYN
|28.450,41
|8,58
|Open End Turbo Put
|UQ8DME
|27.502,73
|12,62
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,33%
|5 Tage
|2,32%
|20 Tage
|-1,30%
|52 Wochen
|4,57%
|im Oktober
|0,73%
|im Jahr 2026
|3,64%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-4,64%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|16,09%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-4,64%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.872,75
|Abstand 200-Tage-Linie
|2,05%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.420,04
|Abstand 100-Tage-Linie
|-0,15%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|25.734,45
|Abstand 50-Tage-Linie
|-1,37%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.