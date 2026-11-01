Deutsche Bank AG

1&1 Buy

10:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion seine Erwartungen an das Telekommunikationsunternehmen unter anderem an den Personalabbau bei Versatel an./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG