1&1 Aktie
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Marktkap. 5,16 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
AI Analyse
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion seine Erwartungen an das Telekommunikationsunternehmen unter anderem an den Personalabbau bei Versatel an./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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